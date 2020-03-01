ВЫВОД КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ В ТОП

Мы занимаемся качественным и целенаправленным продвижением сайтов в поисковых системах по ключевым словам в ТОП-10. Это самая эффективная мера для того чтобы Ваш проект всегда находился как на ладони для Ваших потенциальных клиентов.

Если Вашему сайту нужны клиенты из интернета, то Вам к нам! Мы давно и успешно работаем с проектами разной направленности, конкуренции и масштаба. Приводим целевых клиентов как на одностраничные лендинги так и на крупные интернет-магазины.

ОПЫТ И ПРАКТИКА

У нас Вы можете заказать эффективную оптимизацию в поисковых системах по доступным ценам. Мы уже более 10 лет осуществляем продвижение сайтов разных коммерческих тематик. Регулярно решаем массу нестандартных задач с проектами разной сложности.

14лет
опыт работы
300.000
ключевых слов в ТОП-10
1000+
проектов поднято

Команда ExtraSeo это группа опытных специалистов разных профилей, которые работают отлажено как единый механизм. За годы работы нами была построена индивидуальная стратегия для достижения конечного результата, необходимого для каждого отдельного сайта.

В нашу работу входит не только продвижение сайтов и вывод их на первую страницу поиска в ТОП-10, но и масса сопутствующих задач. Мы работаем с проектами в комплексе! Только такой подход позволяет получить максимальную отдачу в виде заказов и продаж!

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ

Наши цены на оптимизацию сайтов одни из самых привлекательных на рынке. Несмотря на тариф мы постарались сделать стоимость на сео доступной для каждого владельца бизнеса.

SEO СТАРТ
20 000 руб. / месяц
Тариф для продвижения сайтов в низкоконкурентной тематике с небольшим списком ключевых слов.
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SEO СТАНДАРТ
30 000 руб. / месяц
Тариф для большинства региональных сайтов, которые никогда раньше не заказывали СЕО.
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SEO ПРЕМИУМ
40 000 руб. / месяц
Тариф для большинства сайтов интернет-магазинов с массой товаров и востребованных услуг.
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SEO VIP
50 000 руб. / месяц
Для сайтов в крупных регионах, конкурентных тематиках и с большой массой ключевых слов.
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Наши кейсы

Кейс 1
Сайт: Keratin-prof.ru
Регион: Москва
Кол-во запросов: 300 +
Кейс 2
Сайт: Shtrafyonline.ru
Регион: Москва
Кол-во запросов: 150 +
Кейс 3
Сайт: Sportcover.ru
Регион: Москва
Кол-во запросов: 400 +

ВИДЕО О НАС

Мы осуществляем поисковое продвижение сайтов только коммерческих тематик. В них входят: интернет-магазины, агентства недвижимости, сайты услуг и прочие коммерческие проекты целью которых является получение продаж из поисковых систем.

Promo

Мы владеем всей необходимой информацией и техническими мощностями в SEO для того чтобы по доступной цене сделать Ваш проект успешным!

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

У нас за плечами огромный опыт оптимизации и продвижения сайтов в ТОП. За долгие годы работы мы выработали и усовершенствовали собственную seo стратегию, в которую входят следующие абсолютные преимущества:

Полная проработка сайта
Успешная связь с посетителями +
Быстрый рост
Результаты уже через 7 дней
Огромный опыт
Опыт оптимизации более 10 лет
Только белое SEO
Продвижение сайтов без риска!!!
Ежемесячные отчеты
Рост позиций, динамика, планы
Технический аудит
Устранение технических помех

Мы знаем как основополагающие принципы алгоритмов ранжирования поисковых систем, так и фишки, которые будут полезны в каждом конкретном случае. Мы не только имеем хорошие цены на вывод ключевых слов в ТОП, но и при продвижении прорабатываем важные факторы сайтов для того чтобы бизнес получил максимальное количество продаж товаров и заказов на услуги!

Мы знаем чего не хватает Вашему сайту для того чтобы он продавал! Мы умеем находить слабые места и превращать их в сильные стороны Вашего бизнеса. Мы развиваем сайты уже более 10 лет и всегда добиваемся успеха в своей работе! И что важно – наши цены на СЕО не кусаются!

Заказать SEO прямо сейчас

Сразу в двух поисковых системах

Для получения максимальной эффективности от позиций в ТОПе Вы можете заказать продвижение сайта сразу в двух поисковиках: Яндекс и Гугл.

Несмотря на то что местами алгоритмы у них существенно отличаются мы умеем проводить SEO так, чтобы он за одну цену вышел в ТОП в двух поисковых системах одновременно!

Помимо раскрутки сразу в двух поисковых системах мы ещё стараемся охватить максимальное количество ключевых слов.

Проводим глобальный анализ тематики и собираем огромную массу продающих целевых запросов, которые будут приносить заказы и продажи с сайта.

Расчет проводится бесплатно

Мы осуществляем поисковое продвижение сайтов только коммерческих тематик. В них входят: интернет-магазины, агентства недвижимости, сайты услуг и прочие коммерческие проекты целью которых является получение продаж из поисковых систем. Мы владеем всей необходимой информацией и техническими мощностями в SEO для того чтобы по доступной цене сделать Ваш проект успешным!

План действий

01
Заполнение онлайн заявки
Вы отправляете заявку на поисковое продвижение с информацией по сайту и необходимыми ключевыми словами.
02
Анализ задачи проекта
Мы делаем анализ сайта по всем необходимым параметрам для оценки стоимости и сроков до первых результатов.
03
Оформление договора
Мы высылаем Вам коммерческое предложение с условиями SEO по проекту. При необходимости вносим корректировки и заключаем договор.
04
Запуск продвижения сайта
Начало работ по продвижению, включающих оптимизацию, технический аудит и прочие аспекты, направленные на вывод ключевых слов в ТОП.
05
Рост запросов = заказы + продажи!
После вывода ключевых слов в ТОП-10 поисковых систем сайт начинает получать регулярные заказы на услуги и продажи товаров!
06
Отчеты + поддержка запросов
Постоянная поддержка ключевых слов в ТОПе и регулярные отчеты о состоянии продвижения и планов на следующий отчетный период.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОРАБОТКА

Особое внимание мы уделяем техническому состоянию сайта и проработке его кода. Это один из самых важных аспектов от которого зависит конечный результат. Поэтому кроме сео продвижения в цену входит и комплекс дополнительных услуг, которые включают анализ и контроль за правильной настройкой технических параметров Вашего сайта.

  • Поиск технических недостатков
  • Анализ конверсии на отдачу
  • Улучшение юзабилити сайта в целом
  • Регулярный рост спроса и заказов
  • Ежедневный контроль заказов и продаж
  • Поддержка ключевых слов в ТОПе

В SEO кроме уже названных параметров отдельным аспектом стоят конверсия и юзабилити проекта. Это удобство использования сайта а так же процент отказов/удовлетворенности его посетителей. При качественном продвижении сайтов это основополагающие понятия за которыми нужен отдельный контроль и постоянный мониторинг. Без их проработки масса посетителей сайта будут просто не доходить до совершения главного действия (заказа услуги или покупки товара).