Мы занимаемся качественным и целенаправленным продвижением сайтов в поисковых системах по ключевым словам в ТОП-10. Это самая эффективная мера для того чтобы Ваш проект всегда находился как на ладони для Ваших потенциальных клиентов.
Если Вашему сайту нужны клиенты из интернета, то Вам к нам! Мы давно и успешно работаем с проектами разной направленности, конкуренции и масштаба. Приводим целевых клиентов как на одностраничные лендинги так и на крупные интернет-магазины.
У нас Вы можете заказать эффективную оптимизацию в поисковых системах по доступным ценам. Мы уже более 10 лет осуществляем продвижение сайтов разных коммерческих тематик. Регулярно решаем массу нестандартных задач с проектами разной сложности.
Команда ExtraSeo это группа опытных специалистов разных профилей, которые работают отлажено как единый механизм. За годы работы нами была построена индивидуальная стратегия для достижения конечного результата, необходимого для каждого отдельного сайта.
В нашу работу входит не только продвижение сайтов и вывод их на первую страницу поиска в ТОП-10, но и масса сопутствующих задач. Мы работаем с проектами в комплексе! Только такой подход позволяет получить максимальную отдачу в виде заказов и продаж!
Наши цены на оптимизацию сайтов одни из самых привлекательных на рынке. Несмотря на тариф мы постарались сделать стоимость на сео доступной для каждого владельца бизнеса.
Мы осуществляем поисковое продвижение сайтов только коммерческих тематик. В них входят: интернет-магазины, агентства недвижимости, сайты услуг и прочие коммерческие проекты целью которых является получение продаж из поисковых систем.
Мы владеем всей необходимой информацией и техническими мощностями в SEO для того чтобы по доступной цене сделать Ваш проект успешным!
У нас за плечами огромный опыт оптимизации и продвижения сайтов в ТОП. За долгие годы работы мы выработали и усовершенствовали собственную seo стратегию, в которую входят следующие абсолютные преимущества:
Мы знаем как основополагающие принципы алгоритмов ранжирования поисковых систем, так и фишки, которые будут полезны в каждом конкретном случае. Мы не только имеем хорошие цены на вывод ключевых слов в ТОП, но и при продвижении прорабатываем важные факторы сайтов для того чтобы бизнес получил максимальное количество продаж товаров и заказов на услуги!
Мы знаем чего не хватает Вашему сайту для того чтобы он продавал! Мы умеем находить слабые места и превращать их в сильные стороны Вашего бизнеса. Мы развиваем сайты уже более 10 лет и всегда добиваемся успеха в своей работе! И что важно – наши цены на СЕО не кусаются!
Для получения максимальной эффективности от позиций в ТОПе Вы можете заказать продвижение сайта сразу в двух поисковиках: Яндекс и Гугл.
Несмотря на то что местами алгоритмы у них существенно отличаются мы умеем проводить SEO так, чтобы он за одну цену вышел в ТОП в двух поисковых системах одновременно!
Помимо раскрутки сразу в двух поисковых системах мы ещё стараемся охватить максимальное количество ключевых слов.
Проводим глобальный анализ тематики и собираем огромную массу продающих целевых запросов, которые будут приносить заказы и продажи с сайта.
Мы осуществляем поисковое продвижение сайтов только коммерческих тематик. В них входят: интернет-магазины, агентства недвижимости, сайты услуг и прочие коммерческие проекты целью которых является получение продаж из поисковых систем. Мы владеем всей необходимой информацией и техническими мощностями в SEO для того чтобы по доступной цене сделать Ваш проект успешным!
Особое внимание мы уделяем техническому состоянию сайта и проработке его кода. Это один из самых важных аспектов от которого зависит конечный результат. Поэтому кроме сео продвижения в цену входит и комплекс дополнительных услуг, которые включают анализ и контроль за правильной настройкой технических параметров Вашего сайта.
В SEO кроме уже названных параметров отдельным аспектом стоят конверсия и юзабилити проекта. Это удобство использования сайта а так же процент отказов/удовлетворенности его посетителей. При качественном продвижении сайтов это основополагающие понятия за которыми нужен отдельный контроль и постоянный мониторинг. Без их проработки масса посетителей сайта будут просто не доходить до совершения главного действия (заказа услуги или покупки товара).